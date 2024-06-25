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РФ утром обстреляла Донетчину из артиллерии и авиации: есть жертва и пострадавшие

25 июня 2024, 12:10

РФ утром обстреляла Донетчину из артиллерии и авиации: есть жертва и пострадавшие

Оккупационные войска не прекращают обстреливать населенные пункты Донецкой области. В результате этого один человек погиб, также известно о пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«1 человек погиб и 4 ранены в результате утренних обстрелов Донетчины», — написал он.

По уточненной информации, россияне ударили по городу Торецк и поселку Золотая Нива.

«В поселке Великоновоселковской громады от артиллерийского обстрела погибла женщина 1957 года рождения», — отметил он.

Кроме того, по словам Филашкина, по Торецку россияне утром уже нанесли 6 авиаударов — ранили 4 человека. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее мы писали, что 25 июня российская армия атаковала город Курахово Донецкой области. 

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