РФ утром обстреляла Донетчину из артиллерии и авиации: есть жертва и пострадавшие

Оккупационные войска не прекращают обстреливать населенные пункты Донецкой области. В результате этого один человек погиб, также известно о пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«1 человек погиб и 4 ранены в результате утренних обстрелов Донетчины», — написал он.



По уточненной информации, россияне ударили по городу Торецк и поселку Золотая Нива.



«В поселке Великоновоселковской громады от артиллерийского обстрела погибла женщина 1957 года рождения», — отметил он.



Кроме того, по словам Филашкина, по Торецку россияне утром уже нанесли 6 авиаударов — ранили 4 человека. Все пострадавшие доставлены в больницу.



Ранее мы писали, что 25 июня российская армия атаковала город Курахово Донецкой области.