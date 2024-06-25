РФ вранці обстріляла Донеччину з артилерії та авіації: є жертва та постраждалі

Окупаційні війська не припиняють обстрілювати населені пункти на Донеччині. Внаслідок цього одна людина загинула, також відомо про постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«1 людина загинула та 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини», — написав він.
За уточненою інформацією, росіяни вдарили по місту Торецьк та селищу Золота Нива.
«У селищі Великоновосілківської громади від артилерійського обстрілу загинула жінка 1957 року народження», — зазначив він.
Крім того, за словами Філашкіна, по Торецьку росіяни вранці вже завдали 6 авіаударів — поранили 4 людей. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.
Раніше ми писали, що 25 червня російська армія атакувала місто Курахове Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.
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