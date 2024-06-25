РФ сбросила на Курахово авиабомбу: двое людей пострадали

Сегодня рано утром, 25 июня, российская армия атаковала город Курахово Донецкой области. В результате атаки двое людей получили ранения. Об этом передает пресс-служба полиции и глава Кураховской городской военной администрации.
По словам Падуна, захватчики сбросили авиационную бомбу в центр города.
«Ранения получили двое гражданских лиц, повреждены 4 многоквартирных дома», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что город Курахово подвергся обстрелу российских оккупантов 24 июня. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.
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