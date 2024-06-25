В Сухопутных войсках опровергли информацию о побеге бывших осужденных, которые присоединились к рядам ВСУ

Информация о «бегстве из учебного центра «Десна» имени князя Ярослава Мудрого шестерых заключенных, присоединившихся к рядам ВСУ», является фейковой. Об этом сообщает командование Сухопутных войск.

«Все мобилизованные, которые проходят подготовку в учебном центре Десна, находятся на местах. Информация, которую распространяют в СМИ — это фейк», — сообщили в пресс-службе командования.

Ранее онлайн-издание «Телеграф» со ссылкой на неназванные источники заявило о якобы побеге из учебного центра «Десна» в Черниговской области шести бывших заключенных «в форме и с оружием», которые согласились присоединиться к вооруженным силам.