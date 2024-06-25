У Сухопутних військах спростували інформацію про втечу колишніх засуджених, які приєдналися до лав ЗСУ

Інформація про «втечу з навчального центру «Десна» імені князя Ярослава Мудрого шістьох ув'язнених, які приєдналися до лав ЗСУ», є фейковою. Про це повідомляє командування Сухопутних військ.

«Усі мобілізовані, які проходять підготовку у навчальному центрі «Десна», перебувають на місцях. Інформація, яку розповсюджують у ЗМІ, — це фейк», — повідомили у пресслужбі командування.

Раніше онлайн-видання «Телеграф» із посиланням на неназвані джерела заявило про нібито втечу з навчального центру «Десна» у Чернігівській області шести колишніх ув'язнених «у формі та зі зброєю», які погодилися приєднатися до збройних сил.