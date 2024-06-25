Україна отримала першу партію артилерійських снарядів за чеською ініціативою

Артилерійські снаряди калібру 155 мм. Фото: Getty Images

Перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи прибула до України. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

За його словами, Чехія робить все, що від неї залежить.

Чеська ініціатива – це розпочата Чехією програма закупівлі 155-мм та 122-мм артилерійських снарядів для України у країн та постачальників з усього світу. Ініціатива фінансується кількома західними країнами, зокрема Німеччиною, Канадою, Нідерландами, Данією та Португалією.

Нагадаємо, що радники Дональда Трампа представили йому план «закінчення війни» Росії проти України, згідно з яким експрезидент США може припинити військову допомогу Києву у разі переобрання главою держави.