В Торецке волонтеры попали под обстрел: есть пострадавший

Во время сегодняшнего российского обстрела Торецка попал под атаку экипаж благотворительного фонда «Восток SOS». Пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.



Известно, что армия РФ нанесли удар по городу около 09:30.



«Под обстрел попала эвакуационная машина фонда, экипаж которой успел забрать 2 человек и направлялся к еще 4 человек. Ударная волна выбила стекло машины, осколочные ранения получил водитель Владислав Арсений», — говорится в сообщении.



К слову, второй член экипажа, Александр Стасенко, не пострадал.



Кроме того, в фонде добавили, что из-за постоянных ударов российских оккупантов, поступает все больше заявок от жителей на эвакуацию. 25 июня в этом населенном пункте работали 3 экипажа, планировалось оказать помощь по 12 заявкам и эвакуировать 17 человек, 2 из них — представители маломобильных групп.



Ранее мы писали, что по Торецку россияне 25 июня нанесли 6 авиаударов — ранили 4 человека. Все пострадавшие доставлены в больницу.