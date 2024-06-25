Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Торецке волонтеры попали под обстрел: есть пострадавший

25 июня 2024, 17:51

В Торецке волонтеры попали под обстрел: есть пострадавший

Во время сегодняшнего российского обстрела Торецка попал под атаку экипаж благотворительного фонда «Восток SOS». Пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Известно, что армия РФ нанесли удар по городу около 09:30.

«Под обстрел попала эвакуационная машина фонда, экипаж которой успел забрать 2 человек и направлялся к еще 4 человек. Ударная волна выбила стекло машины, осколочные ранения получил водитель Владислав Арсений», — говорится в сообщении.

К слову, второй член экипажа, Александр Стасенко, не пострадал.

Кроме того, в фонде добавили, что из-за постоянных ударов российских оккупантов, поступает все больше заявок от жителей на эвакуацию. 25 июня в этом населенном пункте работали 3 экипажа, планировалось оказать помощь по 12 заявкам и эвакуировать 17 человек, 2 из них — представители маломобильных групп.

Ранее мы писали, что по Торецку россияне 25 июня нанесли 6 авиаударов — ранили 4 человека. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область
События
Эвакуация Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:59
Из пяти населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют семьи с детьми
10:45
Россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
08:01
Войска РФ продвинулись в районе Красногоровки Донецкой области — DeepState
23:48
Главное за день: РФ обстреливает Донбасс. Двойной удар по Покровску
23:28
Занял руководящую должность в фейковой «ЛНР»: суд вынес приговор бывшему главному архитектору Луганска
14:58
Из-за ударов по Дружковке ранены два человека, в городе нет воды
13:44
Оккупированный Донецк остался частично без света
12:58
Сегодня в полдень в Дружковке прогремели два взрыва
12:22
ВСУ ударили по военной базе в аннексированном Крыму
10:10
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
07:46
Украинские военные опровергли сообщение о полной оккупации россиянами Новоалександровки в Донецкой области
23:31
Главное за день: Жертвы обстрелов в Харькове и Киевской области. Атака на Севастополь
15:59
В Севастополе гремели взрывы: известно о трех погибших, около сотни пострадали
14:50
Жители оккупированной Луганщины смогут помочь Силам обороны: в «Азове» рассказала детали
23:34
Главное за день: РФ скинула на Харьков четыре бомбы. Взрывы в Мариуполе
18:56
Изымать квартиры в «ДНР» не будут? Пушилин подписал новый «указ»: о чем речь
15:50
В результате обстрела Донецка погибли трое мужчин
15:01
В Мариуполе гремели взрывы, повреждена база россиян — техника и ПВО
11:25
Новая методичка Кремля: в «ЛНР» на войну против Украины будут вербовать подозреваемых
10:55
В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы
все новости
17:57
ВСУ ударом из HIMARS уничтожили российскую систему ПВО в Донецкой области
17:54
Почему жвачка Orbit является лучшим выбором для вас (реклама)
17:51
В Торецке волонтеры попали под обстрел: есть пострадавший
17:38
РФ с начала года запустила по Украине более 2200 дронов-камикадзе — Олещук
17:29
Украинская армия в Донецкой области больше не испытывает «снарядного голода» – Reuters
16:59
В Покровском районе строят фортификационные сооружения — глава ГВА
16:59
Из пяти населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют семьи с детьми
16:28
Украина уже получила первую партию артиллерийских снарядов по чешской инициативе
16:22
В Покровске продолжают бурить скважины, воду подают в дома по расписанию: детали
15:40
В Сухопутных войсках опровергли информацию о побеге бывших осужденных, которые присоединились к рядам ВСУ
15:13
Погиб полковник ФСБ РФ: выполнял боевые задачи на российско-украинской границе
14:55
Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
14:26
Сколько жителей проживает в прифронтовом Покровске: ответ главы ГВА
12:48
Официально начались переговоры о вступлении Украины в ЕС
12:38
В случае победы на выборах Трамп может прекратить военную помощь Украине — СМИ
12:10
РФ утром обстреляла Донетчину из артиллерии и авиации: есть жертва и пострадавшие
11:58
Украинские разведчики ударили по полевому складу БК на территории России
11:20
РФ сбросила на Курахово авиабомбу: двое людей пострадали
10:56
Пограничники ликвидировали и ранили 8 захватчиков на Северском направлении
10:45
Россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
все новости
ВИДЕО
2277 дронов выпустила РФ по Украине. Фото: скрин с видео РФ с начала года запустила по Украине более 2200 дронов-камикадзе — Олещук
25 июня, 17:38
Глава Покровской ГВА рассказал о ситуации с водой. Фото: Новости Донбасса В Покровске продолжают бурить скважины, воду подают в дома по расписанию: детали
25 июня, 16:22
ЕС начал переговоры о вступлении с Украиной. Фото: соцсети Официально начались переговоры о вступлении Украины в ЕС
25 июня, 12:48
Бойцы ГУР поразили склад боеприпасов на территории Воронежской области России Украинские разведчики ударили по полевому складу БК на территории России
25 июня, 11:58
Военные ударили по российским оккупантам. Фото: ГПСУ Пограничники ликвидировали и ранили 8 захватчиков на Северском направлении
25 июня, 10:56
Последствия двойного ракетного удара РФ по Покровску. Фото: Донецкая ОВА Двойной ракетный удар РФ по Покровску: возросло количество погибших и раненых
24 июня, 18:33

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор