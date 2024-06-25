У Торецьку волонтери потрапили під обстріл під час евакуації: є постраждалий

Під час російського обстрілу Торецька потрапив під атаку екіпаж благодійного фонду «Схід SOS». Постраждав водій. Про це повідомили у пресслужбі фонду.



Відомо, що армія РФ завдали удару по місту близько 09:30.



«Під обстріл потрапила евакуаційна машина фонду, екіпаж якої встиг забрати 2 осіб та прямував до ще 4 осіб. Ударна хвиля вибила скло машини, уламкові поранення отримав водій Владислав Арсеній», — йдеться у повідомленні.



До речі, другий член екіпажу, Олександр Стасенко, не постраждав.



Крім того, у фонді додали, що через постійні удари російських окупантів надходить все більше заявок від мешканців щодо евакуації. 25 червня у цьому населеному пункті працювали 3 екіпажі, планувалося надати допомогу за 12 заявками та евакуювати 17 осіб, 2 з них — представники маломобільних груп.



Раніше ми писали, що по Торецьку росіяни 25 червня завдали 6 авіаударів - поранили 4 людей. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.