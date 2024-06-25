США внесли Россию и Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми

Россия и Беларусь значатся в отчете Государственного департамента США о торговле людьми за 2024 год. Об этом говорится в самом отчете на сайте внешнеполитического ведомства США.

Этот отчет включает в себя 13 стран с задокументированной политикой или моделью торговли людьми, торговли людьми в рамках государственных программ, принудительного труда в государственных медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также занятости или вербовки детей-солдат.

Речь идет о следующих странах:

Афганистан;

Беларусь;

Бирма;

Китай;

Куба;

Эритрея;

Иран;

КНДР;

Россия;

Южный Судан;

Судан;

Сирия;

Туркменистан.

Напомним, что российские оккупанты по приказу своих командиров обезглавили украинского военнослужащего в Донецкой области.