США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

Росія та Білорусь значаться у звіті Державного департаменту США про торгівлю людьми за 2024 рік. Про це йдеться у самому звіті на сайті зовнішньополітичного відомства США.

У цьому звіті зазначені 13 країн із задокументованою політикою або моделлю торгівлі людьми, торгівлі людьми в межах державних програм, примусової праці у державних медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також зайнятості або вербування дітей-солдатів.

Зокрема, це такі країни:

Афганістан

Білорусь

Бірма

Китай

Куба

Еритрея

Іран

КНДР

Росія

Південний Судан

Судан

Сирія

Туркменістан

Нагадаємо, що російські окупанти за наказом своїх командирів обезголовили українського військовослужбовця на Донеччині.