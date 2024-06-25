США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

Росія та Білорусь значаться у звіті Державного департаменту США про торгівлю людьми за 2024 рік. Про це йдеться у самому звіті на сайті зовнішньополітичного відомства США.
У цьому звіті зазначені 13 країн із задокументованою політикою або моделлю торгівлі людьми, торгівлі людьми в межах державних програм, примусової праці у державних медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також зайнятості або вербування дітей-солдатів.
Зокрема, це такі країни:
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