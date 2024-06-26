Обломки ракет на пляже в Севастополе свидетельствуют о работе российской ПВО — BILD

Найденные на пляже в Севастополе обломки ракет доказывают работу российской ПВО. Фото: Justin Case/Х

Найденные на пляже в Севастополе обломки ракет говорят о работе систем российской противовоздушной обороны. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Изначально российская сторона заявила, что ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS. Одну из них прямо над пляжем сбила российская ПВО, обломки упали на людей.

«Позже Москва отказалась от этой версии и обвинила Киев в преднамеренной атаке на пляж. Но, по мнению экспертов, это маловероятно», — отмечает BILD.

Издание пишет, что найденные на пляже осколки похожи на ракеты российского зенитно-ракетного комплекса «Тор». Он стреляет зенитными управляемыми ракетами 9М330.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, на севастопольский пляж Учкуевка в оккупированном Крыму обрушились ракеты. Четыре человека погибли, более 150 получили ранения.