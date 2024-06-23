В Севастополе гремели взрывы: известно о трех погибших, около сотни пострадали

В Севастополе взрывы. Фото: скрин с видео

Сегодня, 23 июня, в Севастополе работала противовоздушная оборона, в аннексированном городе гремели взрывы. Оккупанты утверждают, что город был атакован ракетами «ATACMS», есть погибшие и пострадавшие. Об этом передает Михаил Развожаев, Министерство обороны РФ и российские Telegram-каналы.



По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, трое людей погибли, среди них – двое детей, около 100 человек — получили ранения.



В оборонном ведомстве РФ отметили, что около 12:15 была совершена атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. В ведомстве заявили, что четыре ракеты были сбиты силами ПВО.



Кроме того, жители в местных пабликах пишут, что в регионе не было оповещения о воздушной тревоге.



Ранее мы писали, что 20 июня прогремели взрывы на мысе Чауда в оккупированном Крыму.