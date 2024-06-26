Уламки ракет на пляжі в Севастополі свідчать про роботу російської ППО — BILD

Знайдені на пляжі у Севастополі уламки ракет доводять роботу російської ППО. Фото: BILD

Знайдені на пляжі у Севастополі уламки ракет свідчать про роботу систем російської протиповітряної оборони. Про це пише німецьке видання BILD.

Спочатку російська сторона заявила, що ЗСУ атакували Севастополь американськими ракетами ATACMS. Одну з них над пляжем збила російська ППО – уламки впали на людей.

«Пізніше Москва відмовилася від цієї версії та звинуватила Київ у навмисній атаці на пляж. Але, на думку експертів, це є малоймовірним», — зазначає BILD.

Видання пише, що знайдені на пляжі уламки схожі на ракети російського зенітно-ракетного комплексу «Тор». Він стріляє зенітними керованими ракетами 9М330.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, на Севастопольський пляж «Учкуївка» в окупованому Криму обрушилися ракети. Чотири людини загинули, понад 150 поранені.