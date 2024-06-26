На стадионе в Штутгарте команду Украины поддержит больше болельщиков, чем команду Бельгии

Форма Украины на матч с Бельгией. Фото Александра Гливинского

Сегодня, 26 июня в Штутгарте на «Арена Штутгарт» сборная Украины проведет свой последний матч группового раунда Евро-2024 против команды Бельгии, где украинскую команду будут поддерживать 11 147 болельщиков. Об этом сообщает УАФ.



На трибунах в немецком городе ожидается аншлаг — 54 000 зрителей, среди которых бельгийскую команду будут поддерживать 10 509 фанатов, что на 638 человек меньше, чем количество болельщиков национальной команды Украины.

«Арена Штутгарт», где Украины сыграет против Бельгии. Фото Андрея Ющака

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Бельгийская команда сыграет в голубом, начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Комплекты форм украинской и бельгийской сборных. Фото Александра Гливинского

В обновленном 20 июня рейтинге ФИФА наш сегодняшний соперник, команда Бельгии, занимает третье место. Сборная Украины — 24-я.



В группе Е четыре команды имеют одинаковое количество набранных очков. И только победа Украины над Бельгией при любом результате в параллельной игре Словакия - Румыния выводит сине-желтых в плей-офф.

Украине нужна победа, чтобы не зависеть от матча между Румынией и Словакией. Фото: uefa.com

Напомним, сборная Украины одержала победу над командой Словакии во втором туре Чемпионата Европы по футболу.