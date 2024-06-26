На оккупированных территориях Донетчины при обстреле один человек погиб, 5 — получили ранения

Так называемый глава группировки «ДНР» Денис Пушилин рассказал, что сегодня, 26 июня, в оккупированных Горловке и Донецке в результате обстрелов есть жертвы среди жителей.



В частности, по его данным, один человек погиб, еще пятеро — получили ранения, среди них — двое детей.



Отмечается, что в Горловке были слышны взрывы в Центрально-Городском и Калининском районах. Известно о гибели женщины, также пострадали двое мужчин и двое детей.



Кроме того, в Донецке получила ранения женщина, она находится в медицинском учреждении в состоянии средней тяжести.



Также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.



Ранее мы писали, что Буденовский район оккупированного Донецка попал под обстрел 22 июня. Известно о трех погибших.