На окупованих територіях Донеччини під час обстрілу одна людина загинула, п'ятеро поранені

Так званий голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін розповів, що сьогодні, 26 червня, в окупованих Горлівці та Донецьку внаслідок обстрілу є жертви серед цивільних.
Зокрема, за інформацією Пушиліна, одна людина загинула, а п'ятеро зазнали поранень, серед постраждалих двоє дітей.
Зазначається, що у Горлівці чули вибухи у Центрально-Міському та Калінінському районах. Відомо про загибель жінки та постраждалих – це двоє чоловіків та двоє дітей.
Крім того, в Донецьку зазнала поранень жінка, вона перебуває в медичному закладі в стані середньої тяжкості.
Також пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
Раніше ми писали, що Будьонівський район окупованого Донецька потрапив під обстріл 22 червня. Відомо про трьох загиблих.
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