На окупованих територіях Донеччини під час обстрілу одна людина загинула, п'ятеро поранені

Так званий голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін розповів, що сьогодні, 26 червня, в окупованих Горлівці та Донецьку внаслідок обстрілу є жертви серед цивільних.



Зокрема, за інформацією Пушиліна, одна людина загинула, а п'ятеро зазнали поранень, серед постраждалих двоє дітей.



Зазначається, що у Горлівці чули вибухи у Центрально-Міському та Калінінському районах. Відомо про загибель жінки та постраждалих – це двоє чоловіків та двоє дітей.



Крім того, в Донецьку зазнала поранень жінка, вона перебуває в медичному закладі в стані середньої тяжкості.



Також пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.



Раніше ми писали, що Будьонівський район окупованого Донецька потрапив під обстріл 22 червня. Відомо про трьох загиблих.