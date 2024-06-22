В результате обстрела Донецка погибли трое мужчин

Буденовский район оккупированного Донецка попал под обстрел сегодня, 22 июня. Известно о трех погибших. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Как отмечается, погибшими оказались сотрудники строительной фирмы.



«По дополнительной информации, по ул. Светлого пути погибли мужчины 1954, 1974 и 1982 годов рождения», — отметил он.



Ранее мы писали, что утром 22 июня во временно захваченном Россией Донецке местные жители жалуются на взрывы. Можно увидеть огромный столб черного дыма.