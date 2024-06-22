В результате обстрела Донецка погибли трое мужчин

Буденовский район оккупированного Донецка попал под обстрел сегодня, 22 июня. Известно о трех погибших. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.
Как отмечается, погибшими оказались сотрудники строительной фирмы.
«По дополнительной информации, по ул. Светлого пути погибли мужчины 1954, 1974 и 1982 годов рождения», — отметил он.
Ранее мы писали, что утром 22 июня во временно захваченном Россией Донецке местные жители жалуются на взрывы. Можно увидеть огромный столб черного дыма.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях