Болельщики развернули баннер из портретов погибших военных-футбольных фанатов на матче Украина — Бельгия

Фото: hromadske

Украинские болельщики развернули баннер с изображением погибшего украинского военного Назария «Гренки» Гринцевича на матче между Украиной и Бельгией 26 июня. Баннер состоит из почти двух сотен портретов украинских военных, которые погибли, защищая страну.



Изображение «Гренки» сгенерировал искусственный интеллект из фотографий 182 павших украинских защитников. Все они были футбольными болельщиками и до ухода на фронт принадлежали к фанатским движениям украинских клубов.



Назарий Гринцевич был самым юным защитником «Азовстали» в Мариуполе. Военный прошел российский плен. В сентябре 2022 года он был одним из 215 украинских военных, освобожденных из плена в рамках большого обмена. Затем он снова ушел на фронт. Ему был 21 год, когда он погиб.