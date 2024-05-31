Украина вернула тела 212 павших украинских военнослужащих

Из прифронтовых, а также из временно оккупированных территорий были возвращены 212 тел павших украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.



«На родную землю удалось вернуть тела погибших защитников, в частности, из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также из временно оккупированных территорий Украины», — говорится в сообщении.



Передача погибших тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.



Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. Тела военных после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.



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