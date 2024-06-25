Украина и РФ провели обмен пленными: домой вернулись почти 100 военных, среди них защитники «Азовстали»

Вернувшиеся из российского плена украинские защитники. Фото: Офис президента Украины

25 июня еще 90 украинских военных вернулись домой из российского плена. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет о воинах Нацгвардии, ВМС, армии, терробороны и пограничниках.

«Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал ЧАЭС. Те, кто был на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях», – рассказал глава государства.

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, домой вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских сил, 15 бойцов ВСУ и восемь терробороновцев. В частности, освобождены 59 защитников Мариуполя, из них 52 бойца, вышедших из «Азовстали». Из плена также освобождены пять нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС.

Напомним, что 31 мая Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись больше 70 защитников и четверо гражданских.