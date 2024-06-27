Инженерные войска из Северной Кореи будут работать в оккупированных районах Донецкой области — ISW

Северная Корея собралась отправить «строительные и инженерные силы» в оккупированную Донецкую область и сам Донецк. Они якобы будут участвовать в так называемых восстановительных работах во временно оккупированных районах Донецкой области уже с июля 2024 года. И это обойдется России в 115 миллионов долларов каждый год. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на южнокорейский телеканал TV Chosun.

Южнокорейский телеканал цитирует неназванный источник в правительстве. Отмечается, что граждане КНДР окажутся на оккупированных территориях Украины уже в июле 2024 года.

Сообщается, что в вооруженных силах Северной Кореи имеется 10 инженерных бригад, а телеканал TV Chosun подсчитал, что Северная Корея может ежегодно получать от России до 115 миллионов долларов в неуказанной иностранной валюте, если она направит три или четыре инженерные бригады в оккупированную Украину.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил 25 июня, что США будут следить за этим развитием событий, и предположил, что Северная Корея должна «поставить под сомнение» свое решение отправить свои силы в качестве «пушечного мяса» в незаконных действиях России.

Россия и Северная Корея подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня, но глава Кремля Владимир Путин позже попытался преуменьшить важность соглашения и возможность отправки северокорейских солдат в Украину.

Инженерная поддержка Северной Кореи может дать возможность российским солдатам, которые заняты на этих работах сейчас, заниматься непосредственной войной, а не восстановлением, или строительством окопов например.