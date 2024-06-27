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Інженерні війська з Північної Кореї працюватимуть в окупованих районах Донецької області — ISW

27 червня 2024, 07:50

Інженерні війська з Північної Кореї працюватимуть в окупованих районах Донецької області — ISW

Північна Корея зібралася відправити «будівельні та інженерні сили» в окуповані райони  Донецької області та сам Донецьк. Вони нібито братимуть участь у так званих відновлювальних роботах у тимчасово окупованих районах Донецької області вже з липня 2024 року. І це коштуватиме Росії 115 мільйонів доларів щороку. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на південнокорейський телеканал TV Chosun.

Південнокорейський телеканал цитує неназване джерело в уряді. Наголошується, що громадяни КНДР опиняться на окупованих територіях України вже у липні 2024 року.

Повідомляється, що у збройних силах Північної Кореї є 10 інженерних бригад, а телеканал TV Chosun підрахував, що Північна Корея може щорічно отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів у невказаній іноземній валюті, якщо вона направить три чи чотири інженерні бригади в окуповану Україну.

Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив 25 червня, що США стежитимуть за цим розвитком подій, і припустив, що Північна Корея має «поставити під сумнів» своє рішення відправити свої сили як «гарматне м'ясо» у незаконних діях Росії.

Росія та Північна Корея підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство 19 червня, але глава Кремля Володимир Путін пізніше спробував применшити важливість угоди та можливість відправлення північнокорейських солдатів до України.

Інженерна підтримка Північної Кореї може дати можливість російським солдатам, які зайняті на цих роботах зараз, займатися безпосередньою війною, а не відновленням, або будівництвом окопів наприклад.

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