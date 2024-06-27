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За сутки войска РФ нанесли 295 ударов по Запорожской области, есть разрушения

27 июня 2024, 08:24

За сутки войска РФ нанесли 295 ударов по Запорожской области, есть разрушения

Последствия обстрела Запорожской области российскими войсками. Фото: ОВА Последствия обстрела Запорожской области российскими войсками. Фото: ОВА

Российские войска за сутки 295 раз ударили по Запорожской области, под обстрелами оказались 6 населенных пунктов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в четверг утром.

«В течение суток российские оккупанты 295 раз ударили по Запорожской области. Под огнем находились 6 населенных пунктов», — отмечается в его телеграм-канале.

По словам Федорова, противник нанес авиационный удар по Новоандреевке, 111 БпЛА разной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Также 6 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино, 177 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.

Кроме того, поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали, говорится в сообщении главы ОВА.

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