За добу війська РФ завдали 295 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Наслідки обстрілу Запорізької області російськими військами. Фото: ОВА

Російські війська за добу 295 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілами опинилися 6 населених пунктів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у четвер вранці.

«Протягом доби російські окупанти 295 разів вдарили по Запорізькій області. Під вогнем перебувало 6 населених пунктів», — наголошується у його телеграм-каналі.

За словами Федорова, противник завдав авіаційного удару по Новоандріївці, 111 БпЛА різної модифікації направили на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Також 6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине, 177 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Крім того, надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали, йдеться у повідомленні глави ОВА.