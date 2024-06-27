Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

За добу війська РФ завдали 295 ударів по Запорізькій області, є руйнування

27 червня 2024, 08:24

За добу війська РФ завдали 295 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Наслідки обстрілу Запорізької області російськими військами. Фото: ОВА Наслідки обстрілу Запорізької області російськими військами. Фото: ОВА

Російські війська за добу 295 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілами опинилися 6 населених пунктів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у четвер вранці.

«Протягом доби російські окупанти 295 разів вдарили по Запорізькій області. Під вогнем перебувало 6 населених пунктів», — наголошується у його телеграм-каналі.

За словами Федорова, противник завдав авіаційного удару по Новоандріївці, 111 БпЛА різної модифікації направили на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Також 6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине, 177 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Крім того, надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали, йдеться у повідомленні глави ОВА.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Запорізька область обстріли війська РФ

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
08:24
За добу війська РФ завдали 295 ударів по Запорізькій області, є руйнування
07:50
Інженерні війська з Північної Кореї працюватимуть в окупованих районах Донецької області — ISW
23:05
Головне за день: Армія РФ «засипає» Донецьку область авіабомбами. Обстріл бази РФ у Донецьку
22:34
В окупованому Луганську «ЛНР» засудила російського військового за вбивство молодої дівчини
21:10
Донеччанка через «прокуратуру ДНР» вимагала виплати 5 млн рублів за загиблого онука на війні
18:25
В Донецьку скаржаться на беззаконня: причиною розслідування стало вбивство пропагандиста із США «Техаса»
17:58
На окупованих територіях Донеччини під час обстрілу одна людина загинула, п'ятеро поранені
13:19
Пасічник представив кандидата на посаду глави «уряду ЛНР»: це громадянин Росії
12:45
Черговий російський танкер зайшов у порт Маріуполя
11:51
Z-блогер у прямому ефірі похвалився, як у Бердянську «відправив на підвал» дівчину за те, що вона заговорила з ним українською
11:19
В Офісі Президента України відкинули план радників Трампа щодо припинення війни в Україні
10:48
Уламки ракет на пляжі в Севастополі свідчать про роботу російської ППО — BILD
07:48
Вранці російські війська вдарили по Селидовому авіабомбою
00:50
У Донецьку під обстріл потрапив район біля заводу «Топаз». Війська РФ використовували його як свою базу
23:48
Головне за день: Армія РФ намагається прорватися до Торецька. Ордери на арешт Шойгу та Герасимова
22:50
Пушилін звільнив з посади так званого віцепрем'єра «ДНР» Владислава Васильєва
20:27
На окупованій Луганщині у ДТП із зерновозом загинули підлітки
19:38
У захопленому Маріупольському порту Росгвардія облаштувала військову базу
16:59
Із п'яти населених пунктів Донецької області примусово евакуюють сім'ї з дітьми
10:45
Росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби
усі новини
09:03
Українська армія відкинула війська РФ біля Тернів на Донеччині – DeepState
08:50
Армія РФ вбила одну людину та поранила 14 на Донеччині
08:24
За добу війська РФ завдали 295 ударів по Запорізькій області, є руйнування
08:20
ППО України вночі збила п'ять ракет і 23 «Шахеди»
07:50
Інженерні війська з Північної Кореї працюватимуть в окупованих районах Донецької області — ISW
23:19
В ООН продовжують фіксувати тортури військовополонених — про нові випадки розповідають після кожного обміну
23:05
Головне за день: Армія РФ «засипає» Донецьку область авіабомбами. Обстріл бази РФ у Донецьку
22:34
В окупованому Луганську «ЛНР» засудила російського військового за вбивство молодої дівчини
22:00
Рідні полонених «азовців» розповіли Папі Римському про порушення російської сторони
21:10
Донеччанка через «прокуратуру ДНР» вимагала виплати 5 млн рублів за загиблого онука на війні
20:57
Україна зіграла внічию з Бельгією, але не вийшла у плей-оф Євро-2024
20:22
Уболівальники розгорнули банер із портретів загиблих військових-футбольних фанатів на матчі Україна — Бельгія
19:42
Двоє дітей постраждали у передмісті Херсона від атаки російського безпілотника
18:25
В Донецьку скаржаться на беззаконня: причиною розслідування стало вбивство пропагандиста із США «Техаса»
17:58
На окупованих територіях Донеччини під час обстрілу одна людина загинула, п'ятеро поранені
17:48
Яким буде графік відключення електроенергії 27 червня
17:29
Зеленський доручив збільшити кількість дронів для ЗСУ на Покровському напрямку
16:59
Прикордонники знищили три російські гаубиці на Бахмутському напрямку
16:55
Водопостачання Покровська: Ремонтні роботи на насосній станції №13 обіцяють завершити за 3 дні
16:21
Дрони-камікадзе прикордонників атакували російських військових поблизу Вовчанська
усі новини
ВІДЕО
В Донецьку скаржаться на беззаконня: причиною розслідування стало вбивство пропагандиста із США «Техаса» В Донецьку скаржаться на беззаконня: причиною розслідування стало вбивство пропагандиста із США «Техаса»
26 червня, 18:25
Військові ліквідували військову техніку росіян. Фото: кадр з відео Прикордонники знищили три російські гаубиці на Бахмутському напрямку
26 червня, 16:59
Прикордонники вдарили дронами-камікадзе по військових РФ біля Вовчанська. Фото: кадр із відео Дрони-камікадзе прикордонників атакували російських військових поблизу Вовчанська
26 червня, 16:21
Поліція вивезла цивільних із Донеччини. Фото: поліція З Лиманської громади «Білі янголи» евакуювали дві родини з дітьми
26 червня, 15:17
Зеленський приїхав до Покровська. Фото: ОП Зеленський приїхав до прифронтового Покровська
26 червня, 12:17
2 277 дронів випустила РФ по Україні. Фото: скрин з відео РФ з початку року запустила по Україні понад 2 200 дронів-камікадзе — Олещук
25 червня, 17:38

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір