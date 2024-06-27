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Армия РФ убила одного человека и ранила 14 в Донецкой области

27 июня 2024, 08:50

Армия РФ убила одного человека и ранила 14 в Донецкой области

За 26 июня военнослужащие армии РФ убили одного жителя Донецкой области — в Торецке. Об этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал у себя в Telegram.

«Еще 14 человек в области за сутки получили ранения», — добавил он.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2024 человека убитыми и 5155 — ранеными.

Результат российских обстрелов Донецкой области. Фото: Филашкин

Ранее, в результате российских обстрелов Донецкой области один человек погиб, также известно об 11 пострадавших.

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