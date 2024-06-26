В Донецкой области за сутки россияне убили одного местного жителя и ранили 11

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 25 июня, обстреляла населенные пункты Донетчины. В результате ударов один человек погиб, также известно об 11 пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 25 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Золотой Ниве», — отметил он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 11 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2023 человека, получил ранения — 5141 человек. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что россияне атаковали город Селидово авиационной бомбой.