Армія РФ вбила одну людину та поранила 14 на Донеччині

За 26 червня військовослужбовці армії РФ вбили одного жителя Донецької області – у Торецьку. Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін написав у себе в Telegram.



«Ще 14 людей в області за добу дістали поранення», - додав він.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2024 особи вбитими та 5155 – пораненими.

Результат російського обстрілу Донецької області. Фото: Філашкін

Раніше, внаслідок російських обстрілів Донецької області одна людина загинула, також відомо про 11 постраждалих.