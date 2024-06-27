Беспилотники атаковали «Редкинский опытный завод» в Тверской области России

Ночью атаке беспилотников подвергся завод в Тверской области России. Фото: Baza

В Тверской области России дроны нанесли удары по «Редкинскому опытному заводу». Об этом сообщило сегодня российское издание Baza.



По данным «Базы», первый раз завод был атакован около двух часов ночи. По территории предприятия был нанесен удар тремя беспилотниками.



По словам источников, один из дронов упал на крышу цеха №4, после чего взорвался. Второй беспилотник был сбит силами ПВО, после чего также упал недалеко от цеха. Через несколько минут он взорвался.



Третий же дрон попытался атаковать территорию предприятия легковоспламеняющихся жидкостей. В результате атаки был поврежден трубопровод и начался пожар.



Спустя два часа территорию завода атаковал еще один беспилотник. Он также упал в районе цеха №4.



Персонал предприятия был эвакуирован. По предварительным данным, пострадавших нет.



Редкинский опытный завод изготавливает химическую продукцию для предприятий авиационной и космической промышленности. В частности, он выполняет военные заказы.



Как сегодня сообщило Министерство обороны РФ, в течение прошедшей ночи якобы была пресечена попытка украинских военных совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.



«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей», — говорится в сообщении Минобороны РФ.