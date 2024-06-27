Безпілотники атакували Рєдкінський дослідний завод у Тверській області Росії

Вночі ударів безпілотників зазнав завод у Тверській області Росії. Фото: Baza

У Тверській області Росії дрони завдали ударів по Рєдкінському дослідному заводу. Про це повідомило сьогодні російське видання Baza.



За інформацією «Бази», вперше завод зазнав атаки близько другої години ночі. По території підприємства завдали удару трьома безпілотниками.



За словами джерел видання, один із дронів упав на дах цеху № 4 та вибухнув. Другий безпілотник збили сили ППО. Він також упав неподалік цеху і за кілька хвилин вибухнув.



Третій же дрон спробував атакувати територію підприємства легкозаймистих рідин. Внаслідок атаки пошкоджений трубопровід та почалася пожежа.



За дві години територію заводу атакував ще один безпілотник. Він також упав у районі цеху № 4.



Персонал підприємства евакуйовали. Попередньо, постраждалих немає.



Редкінський дослідний завод виготовляє хімічну продукцію для підприємств авіаційної та космічної промисловості. Зокрема, він виконує військові замовлення.



Як сьогодні повідомило Міністерство оборони РФ, протягом минулої ночі нібито припинено спробу українських військових здійснити атаку із застосуванням безпілотних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

«Черговими засобами ППО знищено чотири БПЛА над територією Тверської, два БПЛА над територією Московської та один БПЛА над територією Бєлгородської областей», — йдеться в повідомленні Міноборони РФ.