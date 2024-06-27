В Лисичанске россияне организовывают провокации и бьют дронами по жилой застройке – Лысогор

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

В оккупированном городе Лисичанск на Луганщине российские захватчики организовывают провокации, применяя ударные дроны. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, россияне бьют по жилой застройке.

«Местные жители поняли это после очередного недавнего теракта россиян. Тогда неподалеку двигалась колонна военной техники армии России, которую никто даже не пытался атаковать. Задачи у оккупантов были другими», – заявил начальник ЛОВА.

Напомним, что в захваченном городе Северодонецк на Луганщине оккупационные власти проверяют пустые квартиры, чтобы их «конфисковать» и заселять военных РФ.