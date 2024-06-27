У Лисичанську росіяни організовують провокації та атакують дронами житлову забудову – Лисогор

Глава Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

В окупованому місті Лисичанськ на Луганщині російські загарбники організовують провокації, застосовуючи ударні дрони. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, росіяни атакують житлову забудову.

«Місцеві жителі зрозуміли це після чергового нещодавнього теракту росіян. Тоді неподалік рухалася колона військової техніки армії Росії, яку ніхто навіть не намагався атакувати. Завдання в окупантів були іншими», – заявив начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що в захопленому місті Сєверодонецьк на Луганщині окупаційна влада перевіряє порожні квартири, щоб їх «конфіскувати» та заселити військових РФ.