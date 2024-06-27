Венгрия требует признать все населенные пункты Закарпатья «традиционно венгерскими»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Интерфакс

Официальный Будапешт требует от Украины признать, что вся территория Закарпатья, даже там, где этнические венгры никогда не проживали, является «традиционно венгерской» территорией. Об этом пишет издание «Европейская правда».

Это одно из 11 ключевых требований, которые Будапешт передал Киеву для того, чтобы разблокировать дальнейший путь Украины для вступления в ЕС.

Эти требования Украина получила в январе 2024 года от главы венгерского МИД Петера Сийярто, но они не были до сих пор обнародованы. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС только в случае, если украинская власть публично обязуется выполнить эти 11 требований.

Речь идет даже о тех населенных пунктах области, в которых венгры исторически никогда не жили. Венгрия требует использовать только данные переписи населения от 2001 года, согласно которой доля этнических венгров составляла 10% от населения Закарпатья.

Кроме того, в правительстве Орбана хотят, чтобы присвоение статуса было автоматическим — то есть без процедуры голосования местными советами.

Сейчас в украинском законодательстве есть норма, по которой населенный пункт может признаваться с «традиционным» проживанием меньшинства в случае, если там в течение последних 100 лет не менее 10% от всего населения составляла определенная этническая группа. Однако в правительстве Орбана требуют отменить норму о 10% в принципе.

Ранее сообщалось, что Венгрия не будет принимать участие в решениях НАТО, которые будут касаться вопросов Украины. В то же время не будет их блокировать.