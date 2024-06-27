Угорщина вимагає визнати усі населені пункти Закарпаття «традиційно угорськими»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Інтерфакс

Офіційний Будапешт вимагає від України визнати, що вся територія Закарпаття, навіть там, де етнічні угорці ніколи не мешкали, є «традиційно угорською» територією. Про це пише видання «Європейська правда».

Це одна із 11 ключових вимог, які Будапешт передав Києву для того, щоб розблокувати подальший шлях України для вступу до ЄС.

Ці вимоги Україна отримала у січні 2024 року від глави угорського МЗС Петера Сійярто, але вони не були досі оприлюднені. Тоді прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погодився підтримати початок переговорів щодо вступу України до ЄС лише у разі, якщо українська влада публічно зобов'язується виконати ці 11 вимог.

Йдеться навіть про ті населені пункти області, де угорці історично ніколи не жили. Угорщина вимагає використовувати лише дані перепису населення від 2001 року, згідно з яким частка етнічних угорців становила 10% від населення Закарпаття.

Крім того, в уряді Орбана хочуть, щоб надання статусу було автоматичним, тобто без процедури голосування місцевими радами.

Нині в українському законодавстві є норма, за якою населений пункт може визнаватись із «традиційним» проживанням меншості у разі, якщо там протягом останніх 100 років не менше 10% від усього населення становила певна етнічна група. Проте в уряді Орбана вимагають скасувати норму про 10% у принципі.

Раніше повідомлялося, що Угорщина не братиме участі у рішеннях НАТО, які стосуватимуться питань України. Водночас не блокуватиме їх.