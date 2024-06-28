Россия бросает в бой УАЗ-«буханки» из-за дефицита бронетехники — BILD

По причине нехватки бронетехники Россия использует на поле боя автомобили УАЗ. Фото: Гострі картузи

Из-за нехватки бронетехники Россия направляет зону боевых действий гражданские автомобили УАЗ, прозванные в народе «буханкой». Об этом пишет немецкое издание BILD.

Как сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, наступление ВС РФ в Харьковской области оборачивается все большей катастрофой. Им не удалось ни захватить Харьков, ни создать «буферную зону» вдоль границы, чтобы обезопасить Белгород. А теперь из-за тяжелых бонв туда приходится перебрасывать людей и технику с других участков фронта.

Отмечается, что ситуацию ухудшает дефицит бронетехники. Ежемесячно ВСУ уничтожают около 80 танков и 250 БТР и БМП. Россия не успевает восполнять эти потери. Из-за этого сейчас затруднено снабжение российской группировки в Волчанске. Туда ведет одна дорога длиной 5 км (на карте), которую постоянно обстреливают ВСУ. В отсутствие бронетехники россияне отправляют по ней гражданскую технику без надлежащей защиты.

На одной записи виден уничтоженный советский микроавтобус УАЗ-2206, известный как «буханка» или «таблетка». На другой — классический УАЗ-469. По словам Рёпке, гражданскую технику бросают в бой и в направлении села Глубокое.

Ранее сообщалось, что найденные на пляже в Севастополе обломки ракет свидетельствуют о работе систем российской противовоздушной обороны.