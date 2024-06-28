Росія кидає у бій УАЗ-«буханки» через дефіцит бронетехніки — BILD

Через брак бронетехніки Росія використовує на полі бою автомобілі УАЗ. Фото: «Гострі картузи»

Через нестачу бронетехніки Росія спрямовує до зони бойових дій цивільні автомобілі УАЗ, які в народі називають «буханками». Про це пише німецьке видання BILD.

Як повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, наступ ЗС РФ у Харківській області обертається дедалі більшою катастрофою. Росіянам не вдалося ні захопити Харків, ні створити буферну зону вздовж кордону, щоб убезпечити Бєлгород. А тепер через важкі бої туди доводиться перекидати людей і техніку з інших ділянок фронту.

Наголошується, що ситуацію погіршує дефіцит бронетехніки. Щомісяця ЗСУ знищують близько 80 танків та 250 БТР та БМП. Росія не встигає поповнювати ці втрати. Через це зараз ускладнено постачання російського угруповання у Вовчанську. Туди веде одна дорога завдовжки 5 км (на карті), яку постійно обстрілюють ЗСУ. За відсутності бронетехніки росіяни відправляють цією дорогою цивільну техніку без належного захисту.

На одному записі видно знищений радянський мікроавтобус УАЗ-2206, відомий як «буханка» або «таблетка». На іншій — класичний УАЗ-469. За словами Рьопке, цивільну техніку кидають у бій також у напрямку села Глибоке.

Раніше повідомлялося, що знайдені на пляжі у Севастополі уламки ракет свідчать про роботу систем російської протиповітряної оборони.