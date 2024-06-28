Готовил прорыв обороны ВСУ в Донецкой области: контрразведка СБУ задержала агента российского спецназа

Задержанный агент российского спецназа. Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала российского агента, который шпионил за Силами обороны Украины в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Фигурант разведывал места базирования личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Покровском направлении, где продолжаются непрерывные бои. Больше всего россиян интересовали локации укрепрайонов и огневых позиций артиллерии. Эта информация требовалась оккупантам для подготовки новых наступлений и прорыва обороны ВСУ.

Для сбора сведений агент пешком обходил местность, где фиксировал нужные ему локации. Полученные координаты он отмечал на гугл-картах.

Служба безопасности задержала мужчину в его собственном доме. Также СБУ провела комплексные меры, чтобы обезопасить локации украинских войск. Российским агентом оказался житель Мирнограда – работник частной охранной компании.

В апреле 2024 года мужчину дистанционно завербовал спецназовец Росгвардии, сотрудничающий с военной разведкой России. Его личность уже установила ​​Служба безопасности. В поле зрения оккупантов предатель попал как активный пользователь пророссийских Телеграмм-каналов, где оставлял свои антиукраинские комментарии.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с захватчиками.

Следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что СБУ задержала информатора российской разведки, который шпионил за ВСУ в самых «горячих» точках Донбасса.