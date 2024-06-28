Готував прорив оборони ЗСУ у Донецькій області: контррозвідка СБУ затримала агента російського спецназу

Затриманий агент російського спецназу. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала російського агента, який шпигував за Силами оборони України у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Фігурант розвідував місця базування особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Покровському напрямку, де точаться безперервні бої. Найбільше росіян цікавили локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії. Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки нових наступів та прориву оборони ЗСУ.

Для збору інформації агент обходив територію та фіксував необхідні йому локації. Отримані координати відмічав на гугл-картах.

Служба безпеки затримала зловмисника в його власному будинку. Також СБУ провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації українських військ. Російським агентом виявився житель Мирнограда – працівник приватної охоронної компанії.

У квітні 2024 року фігуранта дистанційно завербував спецпризначенець Росгвардії, який співпрацює з військовою розвідкою Росії. Його особистість уже встановила Служба безпеки. У поле зору окупантів зрадник потрапив як активний користувач проросійських телеграм-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації із загарбниками.

Слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ затримала інформатора російської розвідки, який шпигував за ЗСУ у найгарячіших точках Донбасу.