ПВО Украины сбила шесть российских БпЛА

За минувшие сутки 27 июня в зонах ответственности воздушного командования «Юг» и воздушного командования «Восток» сбито шесть БпЛА, информирует Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
По данным ВС ВСУ, среди сбитых беспилотников специалисты определили четыре типа, а именно: два ударных типа «Ланцет», разведывательные типа «ZALA», «Орлан-10», «SuperCam» и один БпЛА, тип которого устанавливается.
Напомним, Россия нанесла 2367 ударов по 13 населённым пунктам Донецкой области.
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