ППО України збила шість російських безпілотників

Минулої доби, 27 червня, в зонах відповідальності повітряного командування «Південь» та повітряного командування «Схід» збито шість БПЛА, – інформує телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
За даними ПС ЗСУ, серед збитих безпілотників фахівці визначили чотири типи, а саме: два ударні типу «Ланцет», розвідувальні типу ZALA, «Орлан-10», SuperCam та один БПЛА, тип якого встановлюється.
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