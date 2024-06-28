Россия нанесла 2367 ударов по 13 населённым пунктам Донетчины: последствия

Россия нанесла 2367 ударов по 13 населённым пунктам Донецкой области. Фото: Нацполиция

Полиция Донецкой области задокументировала последствия российской агрессии: пять погибших и 20 раненых жителей Донетчины, в том числе двое детей, оккупанты нанесли 2367 ударов по региону. Об этом говорится в заявлении правоохранителей Донетчины.



«В течение суток Россия нанесла по региону 2367 ударов. Бомбардировкам подверглись 13 населенных пунктов — города Горняк, Курахово, Селидово, Северск, Торецк, поселки Гродовка, Дружба, Заречное, Нью-Йорк, Пивничное, села Дачное, Карловка, Ясеновое», — сообщили в Нацполиции.

Результат обстрелов Донецкой области российскими оккупантами. Фото: Нацполиция

По данным полицейских, россияне повредили 60 гражданских объектов — 40 жилых домов, админздания, кафе, магазины, автостанцию, автомобили и ЛЭП.



На Селидово оккупанты сбросили авиабомбу «КАБ-500». Ранены шесть жителей, из них двое детей. Повреждены семь многоквартирных и пять частных домов, а также четыре админздания.

Результат обстрелов Донецкой области российскими оккупантами. Фото: Нацполиция

По селу Ясеновое россияне ударили из ОТРК «Искандер-М» — одного человека убили и одного ранили, повредили фермерское хозяйство.



Отмечается, что Курахово противник накрыл из РСЗО «Ураган» — двое гражданских погибли, двое травмированы. Повреждены два магазина и автостанция.



«Торецк находится под непрерывным огнем: российские террористы ударили по городу тремя авиабомбами "КАБ-250" и артиллерией. Есть погибший, трое жителей получили ранения. Повреждены по меньшей мере 2 многоквартирных и 7 частных домов», — объяснили правоохранители.

Результат обстрелов Донецкой области российскими оккупантами. Фото: Нацполиция

В Северске артиллерийский удар унес жизнь гражданского человека, также был разрушен дом.



В результате обстрела из РСЗО «Ураган» в Дачном два человека травмированы, повреждены 10 частных домов. Еще трое раненых — в Пивничном, два — в Нью-Йорке, один — в Горняке.

Результат обстрелов Донецкой области российскими оккупантами. Фото: Нацполиция

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