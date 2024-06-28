Бойцов севастопольского «Беркута» будут судить за госизмену и посягательство на территориальную целостность Украины

Экс-милиционеров севастопольского «Беркута» судят за госизмену. Фото: Генпрокуратура

Экс-милиционеров севастопольского Беркута будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины и государственную измену. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.



Представители Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира взвода милиции особого назначения «Беркут» УМВД Украины в г. Севастополе и еще трех сотрудников этого спецподразделения.

«Им инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, а также завладение огнестрельным оружием путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 УК Украины)», — говорится в сообщении.



Расследованием установлено, что экс-правоохранители в течение января-февраля 2014 года принимали активное участие в незаконном противодействии акциям протеста в Киеве.



Вернувшись в Севастополь, они противоправно завладели несколькими десятками единиц автоматического огнестрельного оружия, которое хранилось по месту дислокации спецподразделения.



В дальнейшем по предварительному сговору с представителями РФ и другими лицами, которые оказывали помощь государству-агрессору в подрывной деятельности против Украины, с 27 февраля по 20 марта 2014 года, использовали это оружие во время блокирования автодорог сообщения между АР Крым и Херсонской областью.



Таким образом своими действиями подозреваемые способствовали РФ в осуществлении аннексии территорий г. Севастополь и АР Крым.



Ранее экс-командиру донецкого «Беркута» правоохранители сообщили о подозрении в участии в террористической организации.