Бійців севастопольського «Беркуту» судитимуть за держзраду та посягання на територіальну цілісність України

Ексміліціонерів севастопольського «Беркуту» судять за держзраду. Фото: Генпрокуратура

Ексміліціонерів севастопольського «Беркуту» судитимуть за посягання на територіальну цілісність України та державну зраду. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.



Представники Офісу Генпрокурора направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього командира взводу міліції особливого призначення «Беркут» УМВС України у м. Севастополі та ще трьох співробітників цього спецпідрозділу.

«Їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 КК України)», - йдеться у повідомленні.



Розслідуванням встановлено, що експравоохоронці протягом січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії акціям протесту у Києві.



Повернувшись до м. Севастополя, вони протиправно заволоділи кількома десятками одиниць автоматичної вогнепальної зброї, яка зберігалась за місцем дислокації спецпідрозділу.



Надалі за попередньою змовою з представниками РФ та іншими особами, які надавали допомогу державі-агресору у підривній діяльності проти України, з 27 лютого по 20 березня 2014 року, використали цю зброю під час блокування автошляхів сполучення між АР Крим та Херсонською областю.



Таким чином, своїми діями підозрювані сприяли РФ у здійсненні анексії територій м. Севастополь та АР Крим.



Раніше екскомандиру донецького «Беркуту» правоохоронці повідомили про підозру щодо участі в терористичній організації.