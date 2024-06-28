Вадим Филашкин вручил государственные награды руководителям местных администраций Донецкой области

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в День Конституции вручил государственные награды руководителям местных администраций.
«Вручать награды — одна из приятных обязанностей главы ОГА», — написал он в Telegram.
Орден «За заслуги» ІІІ степени получили руководители Покровской и Краматорской ГВА Сергей Добряк и Александр Гончаренко. Знаком отличия Президента Украины «За оборону Украины» награждены руководители Волновахского, Покровского и Краматорского районов – Юрий Бакаев, Владимир Замотаев и Андрей Панков, а также руководители Звановской, Северской, Славянской и Часовоярской местных администраций – Александр Белицкий, Алексей Воробьев, Вадим Лях и Сергей Чаус.
Восемнадцать руководителей получили нагрудный знак «Знак почета» Донецкой ОГА, один – ценный подарок. Секретарь Новогродовского горсовета Лилия Бегали награждена грамотой Верховной Рады Украины.
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