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Вадим Филашкин вручил государственные награды руководителям местных администраций Донецкой области

28 июня 2024, 17:14

Вадим Филашкин вручил государственные награды руководителям местных администраций Донецкой области

Руководители местных администраций Донецкой области получили государственные награды в День Конституции Украины. Фото: ОВА Руководители местных администраций Донецкой области получили государственные награды в День Конституции Украины. Фото: ОВА

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в День Конституции вручил государственные награды руководителям местных администраций.

«Вручать награды — одна из приятных обязанностей главы ОГА», — написал он в Telegram.

Орден «За заслуги» ІІІ степени получили руководители Покровской и Краматорской ГВА Сергей Добряк и Александр Гончаренко. Знаком отличия Президента Украины «За оборону Украины» награждены руководители Волновахского, Покровского и Краматорского районов – Юрий Бакаев, Владимир Замотаев и Андрей Панков, а также руководители Звановской, Северской, Славянской и Часовоярской местных администраций – Александр Белицкий, Алексей Воробьев, Вадим Лях и Сергей Чаус.

Восемнадцать руководителей получили нагрудный знак «Знак почета» Донецкой ОГА, один – ценный подарок. Секретарь Новогродовского горсовета Лилия Бегали награждена грамотой Верховной Рады Украины.

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