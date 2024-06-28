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Вадим Філашкін вручив державні нагороди керівникам місцевих адміністрацій Донецької області

28 червня 2024, 17:14

Вадим Філашкін вручив державні нагороди керівникам місцевих адміністрацій Донецької області

Керівники місцевих адміністрацій Донецької області одержали державні нагороди у День Конституції України. Фото: ОВА Керівники місцевих адміністрацій Донецької області одержали державні нагороди у День Конституції України. Фото: ОВА

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у День Конституції вручив державні нагороди керівникам місцевих адміністрацій.

«Вручати нагороди — один із приємних обов'язків голови ОДА», — написав він у Telegram.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримали керівники Покровської та Краматорської МВА Сергій Добряк та Олександр Гончаренко. Відзнакою Президента України «За оборону України» нагороджені керівники Волноваського, Покровського та Краматорського районів – Юрій Бакаєв, Володимир Замотаєв та Андрій Панков, а також керівники Званівської, Сіверської, Слов'янської та Часовоярської місцевих адміністрацій —  Олександр Білицький, Олексій Воробйов, Вадим Лях та Сергій Чаус.

Вісімнадцять керівників отримали нагрудний знак «Знак пошани» Донецької ОДА, один – цінний подарунок. Секретаря Новогродівської міськради Лілію Бегалі нагороджено грамотою Верховної Ради України.

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