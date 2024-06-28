Жителя Сумщины судят за изготовление оружия для защиты от оккупантов, Омбудсмен встал на его защиту

Виталий Куколь. Фото: Суспільне.Суми

В Тростянецком суде Сумской области продолжается рассмотрение дела жителя села Каменка Виталия Куколя, его обвиняют в изготовлении и хранении оружия и взрывчатки, передает «Суспільне.Суми».



Мужчина не признает свою вину, потому что готовился защищать свое село от российских войск в начале полномасштабного вторжения.



«Зная что за незаконное изготовление огнестрельного оружия наступает уголовная ответственность. Из фрагмента металлической трубки и собственноручно изготовленной деревянной рукоятки изготовил одноствольный дульнозарядный пистолет с фитильным воспламенением. Кроме того, с помощью фрагмента металлической трубки и рукоятки ружья для подводной охоты незаконного изготовления одноствольное дульнозарядное ружье с капсюльным механизмом зажигания», — пояснил судья Александр Огиенко обвиняемому.



Осенью 2023-го года Виталий Куколь рассказывал, как с односельчанами в начале полномасштабного вторжения готовились оборонять от российских войск Каменку. Показывал и собственноручно сделанное для этого оружие.



По словам обвиняемого, тем оружием он не пользовался. После окончания же войны хотел передать его в один из музеев. Свою вину Виталий Куколь не признал.



В социальной сети быстро разлетелась новость про сумчанина, которого судят за изготовление оружия перед началом вторжения РФ. На историю обратили внимание многие волонтеры, помогающие военным со сборами.

Люди выразили свое недовольство тем, что судят человека, который остался и готовился защищать населенный пункт. Фото: Telegram

Свою поддержку обвиняемому также выразил и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.



«Из медиа мне стало известно, что на Сумщине судят мужчину, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину готовился к возможному продвижению оккупационных войск. В сюжете "Суспільне. Сумы" говорится о том, что мужчина изготовил оружие с целью самозащиты - для того, чтобы защищать родное село от захватчиков. Тогда вся Украина изготавливала "коктейли Молотова", а сейчас мужчина предстал перед судом за стремление защитить себя и односельчан. Согласно ст. 17 Конституции Украины "Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа". Поэтому мужчина добросовестно выполнял свой долг, а оказался на скамье подсудимых. Беру это дело на личный контроль и буду принимать все надлежащие меры для защиты прав человека, ведь здравый смысл и справедливость должны победить!», — написал Омбудсмен.



Следующее судебное заседание назначили на 22 августа. Тогда должны изучать письменные доказательства.



Виталию Куколю инкриминируют статью «Незаконное обращение с оружием». Если вину мужчины докажут, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.