Жителя Сумщини судять за виготовлення зброї для захисту від окупантів: Омбудсмен став на його захист

Віталій Куколь. Фото: «Суспільне.Суми»

У Тростянецькому суді Сумської області триває розгляд справи жителя села Кам’янка Віталія Куколя. Його звинувачують у виготовленні та зберіганні зброї та вибухівки, – передає «Суспільне.Суми».



Чоловік не визнає провини, бо готувався захищати своє село від російських військ на початку повномасштабного вторгнення.



«Знаючи, що за незаконне виготовлення вогнепальної зброї настає кримінальна відповідальність. З фрагмента металевої трубки та власноруч виготовленого дерев'яного руків’я виготовив одноствольний дульнозарядний пістолет з гнотовим запаленням. Крім того, за допомогою фрагмента металевої трубки та рукоятки рушниці для підводного полювання незаконного виготовлення одноствольну дульнозарядну рушницю з капсульним механізмом запалювання», — пояснив суддя Олександр Огієнко обвинуваченому.



Восени 2023 року Віталій Куколь розповідав, як з односельцями на початку повномасштабного вторгнення готувалися обороняти від російських військ Кам'янку. Показував і власноруч зроблену для цього зброю.



За словами обвинуваченого, тією зброєю він не користувався. Після закінчення війни хотів передати до одного з музеїв. Своєї провини чоловік також не визнав.



У соціальній мережі швидко розлетілася новина про сумчанина, котрого судять за виготовлення зброї перед початком вторгнення РФ. На історію звернули увагу багато волонтерів, які допомагають військовим зі зборами.

Люди висловили своє невдоволення тим, що судять людину, яка залишилася і готувалась захищати населений пункт. Фото: Telegram

Свою підтримку обвинуваченому також висловив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.



«З медіа мені стало відомо, що на Сумщині судять чоловіка, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну готувався до можливого вторгнення окупаційних військ. У сюжеті «Суспільне. Суми» йдеться про те, що чоловік виготовив зброю з метою самозахисту — для того, аби захищати рідне село від загарбників. Тоді вся Україна виготовляла коктейлі Молотова, а нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельців. Відповідно до ст. 17 Конституції України «Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу». Тож чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних. Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти!», — написав Омбудсмен.



Наступне судове засідання призначили на 22 серпня. Тоді мають вивчати письмові докази.



Віталію Куколю інкримінують статтю «Незаконне поводження зі зброєю». Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення.