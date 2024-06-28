«ДНР»: Аренду торговых мест на рынках не будут повышать, но временно

Оккупационная администрация «ДНР» заявляет, что будет наказывать руководство рынков, которые завышают стоимость аренды торговых мест. Глава группировки «ДНР» издал указ, в котором говорится, что виновные понесут дисциплинарное наказание, а повышение решено приостановить.



Глава группировки Денис Пушилин признал, что вслед за повышением арендной платы торговых точек повысится и стоимость товаров. А «ДНР» пытается сейчас регулировать цены, так как местные жители жалуются — денег не хватает.



Вместе с тем «ДНР» все равно просчитает возможность повышения цен аренды в так называемых тыловых районах оккупированной территории Донецкой области, то есть там, где меньше обстрелов.