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На оккупированной Луганщине коммунальные услуги подорожают с 1 июля

27 июня 2024, 21:22

На оккупированной Луганщине коммунальные услуги подорожают с 1 июля

Стоимость коммунальных услуг на оккупированной территории Луганской области повысится с 1 июля, ежемесячный платеж за них увеличится в среднем на 10%. Об этом заявили в группировке «ЛНР».

Оккупационная администрация указала, что провела индексацию тарифов после полуторагодового перерыва полтора года. В «ЛНР» не разграничивают условия для территорий, которые российские военные оккупировали в 2014 году и тех что, были захвачены во время полномасштабного вторжения, два года назад.

Изменятся тарифы на электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, цены на газ.

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