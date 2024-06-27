На оккупированной Луганщине коммунальные услуги подорожают с 1 июля

Стоимость коммунальных услуг на оккупированной территории Луганской области повысится с 1 июля, ежемесячный платеж за них увеличится в среднем на 10%. Об этом заявили в группировке «ЛНР».



Оккупационная администрация указала, что провела индексацию тарифов после полуторагодового перерыва полтора года. В «ЛНР» не разграничивают условия для территорий, которые российские военные оккупировали в 2014 году и тех что, были захвачены во время полномасштабного вторжения, два года назад.



Изменятся тарифы на электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, цены на газ.