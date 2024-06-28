«ДНР»: вартості оренди торгових місць на ринках не підвищуватимуть, але тимчасово

Окупаційна адміністрація «ДНР» заявляє, що каратиме керівництво ринків, які завищують вартість оренди торгових місць. Голова угруповання «ДНР» видав «указ», у якому йдеться про те, що винні понесуть дисциплінарне покарання, а підвищення вирішено призупинити.



Очільник угруповання Денис Пушилін визнав, що за підвищенням орендної плати торгових точок підвищиться і вартість товарів. А «ДНР» намагається зараз регулювати ціни, бо місцеві жителі скаржаться — грошей не вистачає.



Разом з тим, «ДНР» все одно прорахує можливість підвищення цін оренди у так званих тилових районах окупованої території Донецької області, тобто там, де менше обстрілів.