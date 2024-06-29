30 июня графики отключения света будут применяться в течение всего дня

Завтра, 30 июня, в Украине вводят графики отключения электроэнергии на весь день. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«30 июня меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что с 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен. Актуальные графики почасовых отключений можно будет смотреть на сайтах облэнерго.



Ранее мы писали, что в Украине могут отключать свет зимой на 12 часов. Однако реальные прогнозы на зиму нужно делать в конце августа.